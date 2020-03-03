Куда повезут «Золотую бутсу» — в Рим или Мюнхен? Месси забивает мало
Подведены промежуточные итоги конкурса бомбардиров, который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».
Сейчас в нем лидирует Чиро Иммобиле. Нападающий «Лацио» набрал 54 балла, забив 27 мячей в чемпионате Италии. Немного отстает от него Роберт Левандовски, который пропустит несколько матчей из-за травмы. За ними на расстоянии следуют Эрлин Холанн, Криштиану Роналду и Тимо Вернер. Похоже, что в этом сезоне Лионелю Месси, лучшему бомбардиру последних трех лет, не придется участвовать в церемонии награждения.
Рейтинг составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.
|
Игрок
|
Клуб
|
Чемпионат
|
Мячи
|
Коэффициент
|
Баллы
|
1. Чиро Иммобиле
|
Лацио
|
Италия
|
27
|
2
|
54
|
2. Роберт Левандовски
|
Бавария
|
Германия
|
25
|
2
|
50
|
3. Эрлин Холанн
|
Зальцбург
|
Австрия
|
16
|
1,5
|
24+18=42
|
|
Боруссия Д
|
Германия
|
9
|
2
|
|
Криштиану Роналду
|
Ювентус
|
Италия
|
21
|
2
|
42
|
Тимо Вернер
|
Лейпциг
|
Германия
|
21
|
2
|
42
|
6. Кильян Мбаппе
|
ПСЖ
|
Франция
|
18
|
2
|
36
|
Лионель Месси
|
Барселона
|
Испания
|
18
|
2
|
36
|
8. Пьер-Эмерик Обамеянг
|
Арсенал
|
Англия
|
17
|
2
|
34
|
Ромелу Лукаку
|
Интер
|
Италия
|
17
|
2
|
34
|
Джейми Варди
|
Лестер
|
Англия
|
17
|
2
|
34
|
Виссам Бен Йеддер
|
Монако
|
Франция
|
17
|
2
|
34
В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14).