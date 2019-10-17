Арбитра премьер-лиги Галимова проверили на детекторе лжи. Зачем?

По данным «СЭ», на днях еще один арбитр российской премьер-лиги прошел проверку на полиграфе (детекторе лжи). Речь идет о 36-летнем Романе Галимове, которого недавно решением бюро исполкома РФС вернули в список судей, допущенных к обслуживанию матчей чемпионата России.

Он долгое время не получает назначений: в премьер-лиге в последний раз работал 10 ноября прошлого года, а в первом дивизионе — 24 апреля 2019-го.

— Вы спрашиваете, правда это или нет. Я не знаю, — так отреагировал глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на вопрос корреспондента «СЭ» Ивана Торопцева о полиграфе и Галимове. — Обращайтесь в пресс-службу РФС и к офицеру по безопасности.

— В отношении судьи Галимова проводится комплексная проверка, — ответили на запрос «СЭ» в пресс-службе РФС.

Можно только гадать, чем эта проверка вызвана и почему она проводится только сейчас, когда арбитра спустя долгое время вернули в премьер-лигу. Последние пять матчей, которые он судил в роли главного: «Краснодар-2» — «Ротор» (24.04.2019), «Урожай» — «Чайка» (21.04.2019), «Велес» — «Текстильщик» (13.04.2019), «Тамбов» — «Армавир» (14.11.2018) и «Крылья Советов» — «Ахмат» (10.11.2018).

Галимов — не первый судья, согласившийся на проверку полиграфом. В мае 2018 года похожую процедуру три часа (тоже в здании РФС на Таганке) проходил Артем Чистяков.

До этого он судил игру премьер-лиги «Краснодар» — «Арсенал» (3:0) и ошибочно наказал нападающего «быков» Федора Смолова предупреждением. Эта желтая карточка стала для ведущего форварда краснодарцев четвертой, и он не смог сыграть против ЦСКА (1:2). По словам Чистякова, по итогам проверки было составлено заключение, что он «невиновен в плане того, что не выполнял ничей заказ».

— Результаты показали, что никакой коррупционной составляющей там не было. Чистяков вне подозрений, — говорил в декабре 2018-го в интервью «СЭ» Егоров. — Все это я довел до Александра Алаева. Сказал, что арбитра надо сохранить. Пусть пока работает во втором дивизионе, а дальше будем смотреть.

Чистяков до сих пор судит только матчи второй лиги. (Александр Бобров)

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