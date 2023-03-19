РПЛ: «Спартак» проиграл «Оренбургу», ЦСКА примет «Зенит» и другие матчи 20-го тура

20-й тур чемпионата России.

Все о событиях в чемпионате России можно прочитать в разделе РПЛ по этой ссылке //

Турнирная таблица чемпионата России — здесь //

Смотреть все матчи чемпионата России по футболу можно по этой ссылке

Стань клиентом Фонбет и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

В центральном матче тура ЦСКА примет «Зенит». Букмекерская компания ФОНБЕТ отдала предпочтение команде из Санкт-Петербурга: на победу действующего чемпиона можно поставить за 2.07, вероятность такого исхода — примерно 48%. Ничья доступна за 3.45 (27%), успех армейцев — за 3.55 (25%).