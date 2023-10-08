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Сегодня, 21:14

Турнирная таблица РПЛ: «Краснодар» опережает «Зенит» на 7 очков и на 10 — «Спартак», ЦСКА и «Динамо»

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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В воскресенье, 8 октября, завершился 11-й тур чемпионата России.

«Краснодар» одержал волевую победу над «Ростовом» (3:2) и теперь на 6 очков опережает занимающие второе место «Крылья Советов», которые проиграли «Пари НН» (0:2) .

«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в дерби (2:2) и вместе с «Динамо» и нижегородцами отстают от лидера на 10 очков. Третье место занимает чемпион «Зенит», он уступает краснодарцам 7 очков.

Результаты матчей 11-го тура РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

В матчах 12-го тура встречаются:

21 октября. «Оренбург» — «Факел» (12:00), «Рубин» — ЦСКА (14:00), «Локомотив» — «Динамо» (16:30), «Балтика» — «Краснодар» (19:00).

22 октября. «Урал» — «Сочи» (12:00), «Спартак» — «Пари НН» (14:00), «Зенит» — «Крылья Советов» (16:30), «Ростов» — «Ахмат» (19:00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
5
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«Спартак» — ЦСКА: Абаскаль ошибочно избежал предупреждений

«Спартак» не проигрывает в последних девяти московских дерби с ЦСКА в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 0 : 0
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 2 : 2
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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