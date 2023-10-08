Турнирная таблица РПЛ: «Краснодар» опережает «Зенит» на 7 очков и на 10 — «Спартак», ЦСКА и «Динамо»

В воскресенье, 8 октября, завершился 11-й тур чемпионата России.

«Краснодар» одержал волевую победу над «Ростовом» (3:2) и теперь на 6 очков опережает занимающие второе место «Крылья Советов», которые проиграли «Пари НН» (0:2) .

«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в дерби (2:2) и вместе с «Динамо» и нижегородцами отстают от лидера на 10 очков. Третье место занимает чемпион «Зенит», он уступает краснодарцам 7 очков.

Результаты матчей 11-го тура РПЛ

В матчах 12-го тура встречаются:

21 октября. «Оренбург» — «Факел» (12:00), «Рубин» — ЦСКА (14:00), «Локомотив» — «Динамо» (16:30), «Балтика» — «Краснодар» (19:00).

22 октября. «Урал» — «Сочи» (12:00), «Спартак» — «Пари НН» (14:00), «Зенит» — «Крылья Советов» (16:30), «Ростов» — «Ахмат» (19:00).