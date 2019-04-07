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Топ-5 РПЛ. Календарь на финиш

"Зенит" - "Краснодар": битва двух лидеров - в 24-м туре. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
"Зенит" - "Краснодар": битва двух лидеров - в 24-м туре. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
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Главное расписание весны в премьер-лиге.

Календарь "Зенита"

Тур

Дата (время)

Соперник

23-й

14.04 (16.30)

Анжи (д)

24-й

20.04 (21.00)

Краснодар (г)

25-й

24.04 (21.00)

Динамо (д)

26-й

28.04 (16.30)

Кр.Советов (д)

27-й

04.05 (16.30)

Ахмат (г)

28-й

12.05 (19.00)

ЦСКА (д)

29-й

19.05 (19.00)

Ростов (г)

30-й

26.05 (14.00)

Енисей (д)

Календарь "Краснодара"

Тур

Дата (время)

Соперник

23-й

14.04 (14.00)

Динамо (г)

24-й

20.04 (21.00)

Зенит (д)

25-й

24.04 (19.00)

Ахмат (г)

26-й

28.04 (19.00)

ЦСКА (д)

27-й

05.05 (19.00)

Ростов (г)

28-й

11.05 (14.00)

Енисей (г)

29-й

19.05 (16.30)

Арсенал (г)

30-й

26.05 (14.00)

Рубин (д)

Календарь ЦСКА

Тур

Дата (время)

Соперник

23-й

13.04 (16.30)

Оренбург (д)

24-й

20.04 (19.00)

Локомотив (г)

25-й

24.04 (19.30)

Анжи (д)

26-й

28.04 (19.00)

Краснодар (г)

27-й

05.05 (16.30)

Динамо (д)

28-й

12.05 (19.00)

Зенит (г)

29-й

18.05 (16.30)

Ахмат (д)

30-й

26.05 (14.00)

Кр.Советов (д)

Календарь "Локомотива"

Тур

Дата (время)

Соперник

23-й

13.04 (19.00)

Ахмат (г)

24-й

20.04 (19.00)

ЦСКА (д)

25-й

24.04 (19.00)

Ростов (г)

26-й

28.04 (14.00)

Енисей (д)

27-й

04.05 (19.00)

Арсенал (г)

28-й

10.05 (19.00)

Рубин (д)

29-й

19.05 (11.30)

Урал (г)

30-й

26.05 (14.00)

Уфа (д)

Календарь "Спартака"

Тур

Дата (время)

Соперник

23-й

14.04 (19.00)

Ростов (г)

24-й

21.04 (19.00)

Енисей (д)

25-й

25.04 (20.30)

Арсенал (г)

26-й

29.04 (19.30)

Рубин (д)

27-й

04.05 (14.00)

Урал (г)

28-й

12.05 (16.30)

Уфа (д)

29-й

18.05 (19.00)

Кр.Советов (г)

30-й

26.05 (14.00)

Оренбург (г)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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