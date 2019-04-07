Топ-5 РПЛ. Календарь на финиш

Календарь "Зенита"
|
Тур
|
Дата (время)
|
Соперник
|
23-й
|
14.04 (16.30)
|
Анжи (д)
|
24-й
|
20.04 (21.00)
|
Краснодар (г)
|
25-й
|
24.04 (21.00)
|
Динамо (д)
|
26-й
|
28.04 (16.30)
|
Кр.Советов (д)
|
27-й
|
04.05 (16.30)
|
Ахмат (г)
|
28-й
|
12.05 (19.00)
|
ЦСКА (д)
|
29-й
|
19.05 (19.00)
|
Ростов (г)
|
30-й
|
26.05 (14.00)
|
Енисей (д)
Календарь "Краснодара"
|
Тур
|
Дата (время)
|
Соперник
|
23-й
|
14.04 (14.00)
|
Динамо (г)
|
24-й
|
20.04 (21.00)
|
Зенит (д)
|
25-й
|
24.04 (19.00)
|
Ахмат (г)
|
26-й
|
28.04 (19.00)
|
ЦСКА (д)
|
27-й
|
05.05 (19.00)
|
Ростов (г)
|
28-й
|
11.05 (14.00)
|
Енисей (г)
|
29-й
|
19.05 (16.30)
|
Арсенал (г)
|
30-й
|
26.05 (14.00)
|
Рубин (д)
Календарь ЦСКА
|
Тур
|
Дата (время)
|
Соперник
|
23-й
|
13.04 (16.30)
|
Оренбург (д)
|
24-й
|
20.04 (19.00)
|
Локомотив (г)
|
25-й
|
24.04 (19.30)
|
Анжи (д)
|
26-й
|
28.04 (19.00)
|
Краснодар (г)
|
27-й
|
05.05 (16.30)
|
Динамо (д)
|
28-й
|
12.05 (19.00)
|
Зенит (г)
|
29-й
|
18.05 (16.30)
|
Ахмат (д)
|
30-й
|
26.05 (14.00)
|
Кр.Советов (д)
Календарь "Локомотива"
|
Тур
|
Дата (время)
|
Соперник
|
23-й
|
13.04 (19.00)
|
Ахмат (г)
|
24-й
|
20.04 (19.00)
|
ЦСКА (д)
|
25-й
|
24.04 (19.00)
|
Ростов (г)
|
26-й
|
28.04 (14.00)
|
Енисей (д)
|
27-й
|
04.05 (19.00)
|
Арсенал (г)
|
28-й
|
10.05 (19.00)
|
Рубин (д)
|
29-й
|
19.05 (11.30)
|
Урал (г)
|
30-й
|
26.05 (14.00)
|
Уфа (д)
Календарь "Спартака"
|
Тур
|
Дата (время)
|
Соперник
|
23-й
|
14.04 (19.00)
|
Ростов (г)
|
24-й
|
21.04 (19.00)
|
Енисей (д)
|
25-й
|
25.04 (20.30)
|
Арсенал (г)
|
26-й
|
29.04 (19.30)
|
Рубин (д)
|
27-й
|
04.05 (14.00)
|
Урал (г)
|
28-й
|
12.05 (16.30)
|
Уфа (д)
|
29-й
|
18.05 (19.00)
|
Кр.Советов (г)
|
30-й
|
26.05 (14.00)
|
Оренбург (г)
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