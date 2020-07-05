Чемпионат для Комбарова закончен. Как накажут игрока «Арсенала»?
Несдержанность защитника «Арсенала» Кирилла Комбарова дорого обойдется футболисту — ему грозит дисквалификация на срок от трех до пяти матчей. На 19-й и 35-й минутах встречи «Динамо» — «Арсенал» (0:1) игрок гостей получил две желтые карточки и заработал удаление. Этим футболист не ограничился: перед уходом с поля он, прикрыв рот ладонью, бросил несколько фраз в адрес судьи Владислава Безбородова, а затем что-то сказал и резервному рефери Роману Галимову.
Предположу, что он вряд ли благодарил рефери. Если его слова были нецензурными, оскорбительными, арбитр должен был внести соответствующую запись в протокол (вторая красная карточка в таких ситуациях не показывается) и описать инцидент в рапорте. По моим данным, это и было сделано.
В соответствии с пунктом 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС «оскорбительное поведение игрока до, во время и после матча, то есть использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матч наказывается дисквалификацией от двух до четырех матчей». Кроме того, КДК может наложить на виновного штраф.
Таким образом, Комбарова ждет автоматическая дисквалификация на одну игру за два предупреждения и отстранение еще на несколько встреч за оскорбление судьи. (Александр Бобров)