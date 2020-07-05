Чемпионат для Комбарова закончен. Как накажут игрока «Арсенала»?

Несдержанность защитника «Арсенала» Кирилла Комбарова дорого обойдется футболисту — ему грозит дисквалификация на срок от трех до пяти матчей. На 19-й и 35-й минутах встречи «Динамо» — «Арсенал» (0:1) игрок гостей получил две желтые карточки и заработал удаление. Этим футболист не ограничился: перед уходом с поля он, прикрыв рот ладонью, бросил несколько фраз в адрес судьи Владислава Безбородова, а затем что-то сказал и резервному рефери Роману Галимову.

Предположу, что он вряд ли благодарил рефери. Если его слова были нецензурными, оскорбительными, арбитр должен был внести соответствующую запись в протокол (вторая красная карточка в таких ситуациях не показывается) и описать инцидент в рапорте. По моим данным, это и было сделано.

В соответствии с пунктом 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС «оскорбительное поведение игрока до, во время и после матча, то есть использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матч наказывается дисквалификацией от двух до четырех матчей». Кроме того, КДК может наложить на виновного штраф.