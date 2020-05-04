Челлендж от Руслана Нигматуллина. Вратарь не забыл свои навыки
18:50
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин запустил онлайн-челлендж. Голкипер предложил повторить его упражнение с ловлей мяча, отдав виртуальный «пас» в камеру.
«Сможете повторить?» — спросил Нигматуллин.
По-своему интерпретировал участие в челендже #ловибумагу ??— ?Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) May 4, 2020
?Сможете повторить? ?? pic.twitter.com/rt8IWLYWD5
Нигматуллин защищал цвета таких клубов, как «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА и ряда других. С 2000 по 2004 год он провел 24 матча за сборную России и принял участие в ЧМ-2002. В 2009 году вратарь завершил карьеру.