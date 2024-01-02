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Сегодня, 15:30

Челикович считает, что в России можно хорошо жить на 300 тысяч рублей

Виктория Кравченко
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Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович прокомментировал слова форварда «Динамо» Федора Смолова. Ранее футболист заявил, что для комфортной жизни в Москве ему нужно тратить около 500 тысяч рублей в месяц.

«Смолов знает больше меня о ценах и жизни в России. Без сомнений, в России можно прекрасно жить и на 300 тысяч рублей в месяц. Но если он говорит о комфортабельной жизни, наверное, кто-то может потратить и все 500 тысяч», — цитирует Челиковича «РБ Спорт».

24-летний босниец выступает за «Ахмат» на правах аренды из «Тузла Сити», соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yasmin-chelikovich-v-rossii-mozhno-prekrasno-zhit-i-na-300-ty-syach-rublej/
ФК Ахмат
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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