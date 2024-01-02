Челикович считает, что в России можно хорошо жить на 300 тысяч рублей

Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович прокомментировал слова форварда «Динамо» Федора Смолова. Ранее футболист заявил, что для комфортной жизни в Москве ему нужно тратить около 500 тысяч рублей в месяц.

«Смолов знает больше меня о ценах и жизни в России. Без сомнений, в России можно прекрасно жить и на 300 тысяч рублей в месяц. Но если он говорит о комфортабельной жизни, наверное, кто-то может потратить и все 500 тысяч», — цитирует Челиковича «РБ Спорт».

24-летний босниец выступает за «Ахмат» на правах аренды из «Тузла Сити», соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.