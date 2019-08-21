Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки не понимает решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера «Зенита» Сергея Семака на один матч за эпизод с судьей Алексеем Матюниным после субботней встречи 6-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (0:0). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

После финального свистка Семак вышел в центральный круг и, отстраняя от арбитров своего ассистента Виллиама-де Оливейру, произнес: «Не надо с этими козлами разговаривать». В воскресенье тренер «Зенита» попросил простить его за это в своем Instagram.

— Читаю новость о дисквалификации Сергея Семака на две игры и думаю: а чего этим решением добивается КДК? — написала Канделаки. — Когда в высшей степени интеллигентный Сергей Богданович срывается, обращаясь к своему помощнику (ни в коем случае не в адрес судьи), это иллюстрирует его неподдельное разочарование уровнем судейства. Да, он невольно попадает в объектив телекамеры, и слова, не предназначенные для эфира, становятся достоянием болельщиков.

Мне кажется более логичным вместо санкций и извинений арбитров за ошибки, которые звучат постфактум и не возвращают командам очков, услышать о том, что будет делать судейский комитет, чтобы качество судейства соответствовало качеству игры. Устранять, все-таки, необходимо не следствие, а причину.

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