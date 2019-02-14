Чансельор перешел из "Анжи" в "Аль-Ахли"

Венесуэльский защитник "Анжи" Джон Чансельор перешел в катарский "Аль-Ахли", сообщает официальный сайт дагестанского клуба.
Чансельор пришел в "Анжи" в середине сезона-2017/18. В составе махачкалинской команды он провел 17 матчей - 15 в чемпионате России и 2 - в Кубке страны.
Джон Чансельор – в "Аль-Ахли"– ФК "Анжи" (@fc_anji) 14 февраля 2019 г.
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Футбольный клуб "Анжи" благодарит Джона за сотрудничество и желает ему успешной карьеры 👏 pic.twitter.com/14KBzMtyJ7
Дополнительная информация
http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/djon_chansel_or_v_al_ahli140219/
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