Чансельор перешел из "Анжи" в "Аль-Ахли"

Венесуэльский защитник "Анжи" Джон Чансельор перешел в катарский "Аль-Ахли", сообщает официальный сайт дагестанского клуба.

Чансельор пришел в "Анжи" в середине сезона-2017/18. В составе махачкалинской команды он провел 17 матчей - 15 в чемпионате России и 2 - в Кубке страны.