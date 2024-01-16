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Чанов считает, что Помазун готов заменить Акинфеева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил, стоит ли столичному клубу продлевать контракт с 37-летним голкипером Игорем Акинфеевым.

«Думаю, что ЦСКА не то что должен, а обязан предложить контракт Акинфееву. Сколько по времени, это уже зависит от желания самого Игоря. Как оценю нынешний сезон Акинфеева? Нормальный, вполне хороший сезон. Состав ЦСКА не был до конца сбалансирован. Думаю, что если бы не Игорь, то очков больше бы не добрали. Сможет ли Помазун безболезненно заменить Акинфеева? Да. Уверен в этом. Если бы он был в ЦСКА, то сидел бы все время на лавке. А здесь человек постоянно играл и вызывался в сборную России. Это уже другая песня. Считаю, что Помазун готов. Для меня Помазун выглядит предпочтительнее Торопа», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

В этом сезоне 37-летний Акинфеев провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, в 6 матчах вратарь отстоял на ноль.

27-летиний Помазун выступает за «Урал» с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и шесть раз отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-pomazun-gotov-zamenit-akinfeeva/
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
Илья Помазун
Футбол
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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