Глушаков рассказал о тренировках с «Ростовом»
Полузащитник Денис Глушаков рассказал, что тренируется в общей группе «Ростова» и выдерживает все нагрузки.
«В принципе, все хорошо, тренировочный процесс идет. Нагрузки выдерживаю, в общей группе тренируюсь, с Валерием Карпиным и футболистами общаюсь. Мне все нравится, хорошая атмосфера», — приводит слова Глушакова ТАСС.
Ранее Глушаков рассказал «СЭ» о прохождении медосмотра с «Ростовом». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге за костромской «Спартак» и отметился 1 результативной передачей.
Источник: https://tass.ru/sport/19740583
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|3
|6
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|
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
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|2.03
|00:00
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|2.03
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
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|
|
Джон Кордоба
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|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
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|И
|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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Оренбург
|15
|1
|5
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|1
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