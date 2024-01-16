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Сегодня, 17:30

Глушаков рассказал о тренировках с «Ростовом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник Денис Глушаков рассказал, что тренируется в общей группе «Ростова» и выдерживает все нагрузки.

«В принципе, все хорошо, тренировочный процесс идет. Нагрузки выдерживаю, в общей группе тренируюсь, с Валерием Карпиным и футболистами общаюсь. Мне все нравится, хорошая атмосфера», — приводит слова Глушакова ТАСС.

Ранее Глушаков рассказал «СЭ» о прохождении медосмотра с «Ростовом». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге за костромской «Спартак» и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://tass.ru/sport/19740583
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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