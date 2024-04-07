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Чанов — о Давиле: «Заметно, как он прибавляет с каждым матчем»

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру нападающего московской команды Виктора Давилы.

«Давила после паузы стал показывать хороший футбол, осенью он был все-таки не так ярок. Этому есть простое объяснение: прошло время, человек адаптировался в команде, в лиге, в стране, куда он приехал. Это нормальная история, что футболисты проявляют себя только спустя время. Заметно, как он с каждым матчем прибавляет. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе», — цитирует Чанова Legalbet.

Давила выступает за ЦСКА с 2023 года. В нынешнем сезоне 26-летний форвард сыграл за армейцев 20 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.

Источник: Legalbet
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

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Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

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Спартак

 16 1 5
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