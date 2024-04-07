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Сегодня, 11:08

Угаров: «Балтика» не справится с напором «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Балтики» в 23-м туре РПЛ.

«Я думаю, «Зенит» в матче с «Балтикой» не будет смотреться так ярко, как смотрелся в матче с «Спартаком». Но преимущество, безусловно на его стороне. У петербуржцев отличный состав, чем не может похвастаться «Балтика». К тому же команда из Калининграда в последних матчах выплеснула очень много эмоций, их может не хватить на игру с «Зенитом», тем более, на выезде. Думаю, «Зенит» в любом случае додавит этого соперника, «Балтика» не справится с его напором», — приводит «РБ Спорт» слова Угарова.

Матч между командами пройдет в воскресенье, 7 апреля, на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Балтика» с 17 баллами располагается на 15-й строчке.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
Денис Угаров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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