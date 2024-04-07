Агент Роналдо оценил выступление футболиста в «Ростове»

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, рассказал, что думает о выступлении своего клиента в матче против «Сочи» (2:2) в 23-м туре РПЛ. Бразилец стал автором одного из голов в этой встрече.

«Роналдо великолепно сыграл против «Сочи». Со временем он станет еще лучше. Он еще удивит всех», — цитирует агента «РБ Спорт».

В этом сезоне Роналдо провел за «Ростов» 6 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 млн евро.