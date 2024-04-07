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Сегодня, 11:41

Агент Роналдо оценил выступление футболиста в «Ростове»

Виктория Кравченко
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Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, рассказал, что думает о выступлении своего клиента в матче против «Сочи» (2:2) в 23-м туре РПЛ. Бразилец стал автором одного из голов в этой встрече.

«Роналдо великолепно сыграл против «Сочи». Со временем он станет еще лучше. Он еще удивит всех», — цитирует агента «РБ Спорт».

В этом сезоне Роналдо провел за «Ростов» 6 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 млн евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-granha-ronaldo-velikolepno-sy-gral-protiv-sochi-on-eshhe-udivit-vseh/
ФК Ростов
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