Полузащитник «Краснодара» Кривцов объяснил, зачем покрасил волосы в розовый цвет

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос о прическе.

21-летний россиянин покрасил волосы в розовый цвет.

«Прическа? Делать нечего было, решил что-то поменять в себе», — сказал Кривцов.

В сезоне-2023/24 Кривцов забил 2 гола в 24 матчах за «Краснодар» во всех турнирах.