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Сегодня, 18:05

Мелкадзе: «Постараюсь забить «Спартаку»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о настрое на матч 16-го тура РПЛ против «Спартака».

— Георгий, ты «Спартаку» еще не забивал. Когда планируешь исправить это?

— Стараюсь всегда выкладываться в любом матче. В субботу, конечно, постараюсь забить.

В какой я сейчас форме? Залечил небольшое повреждение, пропустил игру с «Зенитом», с «Уралом» сыграл около 35-40 минут и в целом набрал необходимые кондиции, чтобы выступать хорошо.

— Сарвели и Джорджевич играют на твоей позиции. Как ты относишься к конкуренции и есть ли она?

— Конкуренция безусловно есть и это всегда хорошо! Благодаря ей ты всегда будешь прогрессировать, да и хуже точно будет.

— Скоро чемпионат мира, поэтому скажи, за кого будешь болеть?

— Всегда интересно поболеть за Бразилию, хотя они не очень выступили на последнем чемпионате мира. Но, наверное, за них.

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2022-2023/postarayus-zabit-spartaku-predmatchevoe-intervyu-s-georgiem-melkadze/
Георгий Мелкадзе
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

 7
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Спартак

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