Чалов назвал самого умного игрока РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью "СЭ" назвал игроков, которых считает самыми умными в РПЛ. Также он признался, почему так думает.

– А кто лично для вас является самым умным игроком РПЛ?

– Хороший вопрос. Дайте подумать. Так... Если брать нападающих, я назову Азмуна. Очень нравится этот форвард. А если брать среднюю линию, то здесь отмечу Ильзата Ахметова.

– В чем козыри Азмуна?

– Сердар физически очень силен. Здорово выпрыгивает, играет на втором этаже. Чувствует момент, когда можно подловить соперника и решает эпизод. В последнее время много забивает.

– А чем хорош Ахметов?

– Ильзат способен где-то мяч придержать, где-то обострить и отдать необычную, тонкую передачу. Мне с ним играть удобно. Я знаю, что будет делать в следующий момент на поле он, а Ахметов понимает меня. (Виталий Айрапетов)

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