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CAS в сентябре рассмотрит заявление «Вест Хэма» против ЦСКА и ФИФА

Алина Савинова
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Спортивный арбитражный суд 26 сентября рассмотрит иск, который «Вест Хэм» подал против ЦСКА и ФИФА, сообщается на официальном сайте CAS.

В августе 2022 года генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что «Вест Хэм» полностью не рассчитался за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича, который перешел из российского в английский клуб летом 2021 года. 3 апреля 2023-го палата по разрешению споров ФИФА обязала лондонцев выплатить задолженность перед ЦСКА. Позже «Вест Хэм» обратился в CAS, однако тот отклонил апелляцию.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год, проведя за команду 108 матчей, в которых он забил 33 мяча и отдал 21 результативную передачу. На данный момент 26-летний полузащитник является игроком итальянского «Торино».

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК ЦСКА (Москва)
ФИФА
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3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
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 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
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 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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