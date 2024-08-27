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Радимов — об Ахмате: «Адиев любит налаживать дисциплину, но и в атаке надо уметь играть»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от работы главного тренера «Ахмата» Магомеда Адиева.

— Адиеву, который любит налаживать дисциплину, надо понимать, что за победу дают три очка, за ничью — одно. Можно отстоять на «нули» со «Спартаком», но с другими командами это может не прокатить, надо в атаку все-таки тоже уметь играть. Они забили «Химкам» три мяча, но это надо было делать не при 0:2, это надо делать с первых минут, не доводить до такого, пытаться атаковать с самого начала, а не играть осторожно.

— Адиев может быть следующим кандидатом с отставку?

— Ну, если в прошлом году «Ахмат» поменял трех тренеров, то не удивлюсь, — сказал Радимов «РБ Спорт».

«Ахмат» после шести туров РПЛ набрал 4 очка и идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. В 7-м туре команда сыграет дома с «Акроном».

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Магомед Адиев
ФК Ахмат
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2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
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 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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