C Зобнина взыскали задолженность по взносам за капремонт
Суд взыскал задолженность с полузащитника «Спартака» Романа Зобнина по взносам на капитальный ремонт, сообщает в Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
«Мировой судья судебного участка №?160 района Покровское-Стрешнево города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Зобнина задолженности по взносам на капитальный ремонт», — говорится в заявлении.
Сумма, которую взыскали с 30-летнего футболиста, не уточняется.
В текущем сезоне Зобнин сыграл за «Спартак» 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Источник: https://t.me/moscowcourts/5593
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