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Сегодня, 15:37

Кафанов считает, что Агкацев достойно заменил Сафонова в «Краснодаре»

Камила Абдурахманова
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил прогресс Станислава Агкацева.

— Уход Сафонова помог раскрыться Агкацеву?

— Да. Станислав очень долго ждал этого шанса. Я знал, что он будет хорошо играть. Агкацев очень достойно заменил Матвея и принес «Краснодару» много очков. Желаю ему от всей души отыграть вторую часть сезона на таком же высоком уровне.

— Насколько голкиперу важно понимать, что он точно первый номер?

— Это каждому вратарю очень важно. Любой хочет быть первым. Статус главного вратаря команды чувствуется как на тренировках, так и в быту. Это проявляется во всем и дает дополнительные силы расти дальше, — сказал Кафанов «РБ Спорт».

Летом 2024 года Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первую строчку турнирной таблицы.

Источник: «РБ Спорт»
Матвей Сафонов
Виталий Кафанов
Станислав Агкацев
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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