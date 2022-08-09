Тигиев: «Я любил погулять, футбол ушел на седьмой план»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев объяснил, почему сейчас не выступает на профессиональном уровне.

— Ты молодой парень, почему не играешь в футбол на топ-уровне?

— После ухода из «Спартака» (летом 2021 года. — Прим. «СЭ») у меня не до конца был залечен «крест». Впал в яму в жизненном плане, бытовом, финансовом... Это было связанно с моим образом жизни. Ни для кого не секрет, что я любил погулять и тому подобное. У меня футбол сместился на седьмой-восьмой план.

Был диалог с отцом в начале декабря, он сказал: «Если ты не хочешь играть в футбол, иди работать». Я взялся за себя, начал заниматься, потихоньку выходить из этой рутины. Не хочу оставлять футбол. Медийная лига — это круто, но я буду пробовать вернуться в профессиональные команды, пока не получится. Главное, чтобы со здоровьем все было хорошо.

В июле 2021 года Тигиев покинул «Спартак». С этого момента 27-летний россиянин является свободным агентом. Сейчас футболист играет за медийную команду «Броук Бойз».