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Тигиев: «Я любил погулять, футбол ушел на седьмой план»

Бывший защитник «Спартака» Тигиев объяснил, почему не выступает на профессиональном уровне
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев объяснил, почему сейчас не выступает на профессиональном уровне.

— Ты молодой парень, почему не играешь в футбол на топ-уровне?

— После ухода из «Спартака» (летом 2021 года. — Прим. «СЭ») у меня не до конца был залечен «крест». Впал в яму в жизненном плане, бытовом, финансовом... Это было связанно с моим образом жизни. Ни для кого не секрет, что я любил погулять и тому подобное. У меня футбол сместился на седьмой-восьмой план.

Был диалог с отцом в начале декабря, он сказал: «Если ты не хочешь играть в футбол, иди работать». Я взялся за себя, начал заниматься, потихоньку выходить из этой рутины. Не хочу оставлять футбол. Медийная лига — это круто, но я буду пробовать вернуться в профессиональные команды, пока не получится. Главное, чтобы со здоровьем все было хорошо.

В июле 2021 года Тигиев покинул «Спартак». С этого момента 27-летний россиянин является свободным агентом. Сейчас футболист играет за медийную команду «Броук Бойз».

Георгий Тигиев. «В «Спартаке» зарплата выросла в 188 раз. Но я все равно занимал». Путь от золота РПЛ до Медиалиги

Георгий Тигиев
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 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
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 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
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 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
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