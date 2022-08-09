Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане в разговоре с «СЭ» рассказал о целях команды на сезон.

«Мы неплохо сыграли с «Торпедо». Думаю, что хорошо начали сезон. Взяли очередные три очка. Это для нас нормальный результат. Надеюсь, продолжим в том же духе. Стараемся играть от матча к матчу. После каждой игры мы думаем о том, как увеличить накопленный успех. «Химки» играют энергично. Наша цель — закончить сезон максимально хорошо, мы будем выкладываться на полную», — сказал Гбане «СЭ».

21-летний Гбане провел на подмосковный клуб 4 матча, в которых не отметился результативными действиями. После четырех туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 7 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.