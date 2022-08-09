Тигиев рассказал о своем будущем в профессиональном футболе

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев заявил, что планирует вернуться в профессиональный футбол.

— Есть отметка, после которой ты поймешь, что в профессиональный футбол уже не вернешься?

— Не думаю об этом — верю, что вернусь! Не выпендриваюсь, но я знаю, как могу играть. Если вести правильный образ жизни, не заниматься ерундой, режимить, то все получится. Надо провести сейчас два медийных турнира: МКС [Московский кубок селебрити] и МФЛ [Медийная футбольная лига]. Зимой посмотреть варианты и попробовать вернуться.

— Но были же варианты год назад, когда ты только ушел из «Спартака». Я слышал про «Аланию».

— Меня не рассматривали. В тренерском штабе знали, что у меня с образом жизни, что любил отдохнуть. Я это все понимаю. Наверное, на их месте тоже бы так мыслил.

Какие-то варианты были, но честно скажу, тогда я думал, что после «Спартака» не в каждую команду готов пойти. А сейчас без разницы — могу начать даже со второй лиги! Что делать? Значит, это мой уровень на данный момент. Надо отталкиваться от реальности.

В июле 2021 года Тигиев покинул «Спартак». С этого момента 27-летний россиянин является свободным агентом. Сейчас футболист играет за медийную команду «Броук Бойз».