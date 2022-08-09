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Сегодня, 10:15

Тигиев рассказал о своем будущем в профессиональном футболе

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Тигиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев заявил, что планирует вернуться в профессиональный футбол.

— Есть отметка, после которой ты поймешь, что в профессиональный футбол уже не вернешься?

— Не думаю об этом — верю, что вернусь! Не выпендриваюсь, но я знаю, как могу играть. Если вести правильный образ жизни, не заниматься ерундой, режимить, то все получится. Надо провести сейчас два медийных турнира: МКС [Московский кубок селебрити] и МФЛ [Медийная футбольная лига]. Зимой посмотреть варианты и попробовать вернуться.

— Но были же варианты год назад, когда ты только ушел из «Спартака». Я слышал про «Аланию».

— Меня не рассматривали. В тренерском штабе знали, что у меня с образом жизни, что любил отдохнуть. Я это все понимаю. Наверное, на их месте тоже бы так мыслил.

Какие-то варианты были, но честно скажу, тогда я думал, что после «Спартака» не в каждую команду готов пойти. А сейчас без разницы — могу начать даже со второй лиги! Что делать? Значит, это мой уровень на данный момент. Надо отталкиваться от реальности.

В июле 2021 года Тигиев покинул «Спартак». С этого момента 27-летний россиянин является свободным агентом. Сейчас футболист играет за медийную команду «Броук Бойз».

Георгий Тигиев. «В «Спартаке» зарплата выросла в 188 раз. Но я все равно занимал». Путь от золота РПЛ до Медиалиги

Георгий Тигиев
Футбол
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Тигиев: «Я любил погулять, футбол ушел на седьмой план»

Тигиев рассказал, как в день матча ходил в джакузи, чтобы сбросить вес
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Факел – Урал
 - : -
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П
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Краснодар

 2
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И К Ж
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 3 1 0
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