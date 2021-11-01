Комбаров — о трансфере Хлусевича: «Это игрок на перспективу. Он должен расти вместе с клубом»
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал трансфер полузащитника Даниила Хлусевича из тульского «Арсенала» в московский клуб.
«Это игрок на перспективу. «Спартак» рассчитывает на то, что Хлусевич будет расти вместе с командой и вырастет в хорошего игрока. Конечно, сейчас у «Спартака» в обороне не такая большая ротация. Поэтому такого футболиста и купили. Думаю, он должен расти вместе с клубом, и тогда для него раскроются все карты. Вчера человек играл ФНЛ, сегодня он уже в сборной. Никаких преград и проблем в этом нет. В 20 лет футболист уже должен показывать уровень. Только время покажет, это игрок уровня «Спартака» или нет», — сказал Комбаров «СЭ».
Ранее, 1 ноября, стало известно, что по условиям контракта 20-летний Хлусевич присоединится к красно-белым в начале января. До конца первой части нынешнего чемпионата РПЛ он будет выступать за тульскую команду.
В текущем сезоне Хлусевич провел 15 матчей за «Арсенал», забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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