Жемалетдинов стал лучшим игроком «Локомотива» в октябре
«Локомотив» признал полузащитника Рифата Жемалетдинова лучшим игроком команды по итогам октября.
За игрока проголосовало 11 686 человек (27,9 процента). В прошлом месяце Жемалетдинов провел 4 матча в РПЛ, забив при этом 2 гола.
Вторым стал Алексис Бека Бека (9570 голосов — 22,9%). Третье место — у Константина Марадишвили — (8195 голосов — 19,6%).
После 13 туров РПЛ «Локомотив» с 24 баллами занимает 2-е место в турнирной таблице.
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