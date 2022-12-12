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Сегодня, 10:45

Дюрица одной поговоркой оценил шансы Дзюбы стать тренером

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в интервью «СЭ» выразил мнение, что российскому нападающему Артему Дзюбе пока не стоит задумываться о завершении карьеры.

— Стоит ли Дзюбе задуматься о завершении карьеры?

— Думаю, что 34 года — нормальный возраст. Два-три года еще может поиграть. Почему нет? Если не видит себя в России, тогда не знаю, где он хочет играть, какая команда может его взять. Думаю, он всегда может вернуться на родину. В топ-командах ему будет тяжело. В средних или борющихся за выживание — почему нет? Возраст еще позволяет.

— Представляете ли вы его тренером? Говорят, он может переехать на Кипр в этой роли.

— Для этого нужно иметь лицензию. Не знаю, есть ли у него такая. Может быть. Но есть поговорка: «Не каждый игрок может стать тренером». Только время покажет. Пусть попробует. Любой футболист, который заканчивает с футболом, хочет попробовать стать тренером. Но там еще больше работы. Там еще и давление. Ты можешь быть успешным, а проиграешь две-три игры и до свидания. Если Дзюба был хорошим игроком, может, станет и хорошим тренером.

7 ноября стало известно о расторжении контракта между российским футболистом и «Аданой Демирспор». На данный момент Дзюба является свободным агентом.

В составе «Аданы Демирспор» россиянин забил один гол в пяти матчах.

Артем Дзюба
Ян Дюрица
Футбол
3
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 - : -
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