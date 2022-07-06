Кротов ставит себе максимальные задачи на сезон в «Нижнем Новгороде»

Форвард «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов ставит перед собой самые высокие задачи на сезон-2022/23. Игрок присоединился к нижегородской команде этим летом после 7 лет выступлений за «Уфу».

— Какие задачи стоят перед «Нижним Новгородом» на ближайший сезон?

— Их пока не озвучивали, — приводят «Известия» слова Кротова. — Но я хочу находиться в турнирной таблице как можно выше. Надо работать, выкладываться на тренировках. Для меня это новый этап в жизни в новом коллективе. Можно сказать, с чистого листа начинается футбольная жизнь, новая глава в карьере. Постараюсь приносить пользу команде.

— Каково вам тренироваться под руководством Михаила Галактионова?

— Мне нравится работать с ним. Качественные тренировки, хорошая атмосфера в команде. Я уже адаптировался в «Нижнем Новгороде». Понятно, что от нас требует тренер. Поэтому думаю, всё у нас будет нормально.

В стартовом матче нового сезона в Тинькофф РПЛ нижегородская команда сыграет на выезде против «Локомотива».