Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:26

Кротов ставит себе максимальные задачи на сезон в «Нижнем Новгороде»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов ставит перед собой самые высокие задачи на сезон-2022/23. Игрок присоединился к нижегородской команде этим летом после 7 лет выступлений за «Уфу».

— Какие задачи стоят перед «Нижним Новгородом» на ближайший сезон?

— Их пока не озвучивали, — приводят «Известия» слова Кротова. — Но я хочу находиться в турнирной таблице как можно выше. Надо работать, выкладываться на тренировках. Для меня это новый этап в жизни в новом коллективе. Можно сказать, с чистого листа начинается футбольная жизнь, новая глава в карьере. Постараюсь приносить пользу команде.

— Каково вам тренироваться под руководством Михаила Галактионова?

— Мне нравится работать с ним. Качественные тренировки, хорошая атмосфера в команде. Я уже адаптировался в «Нижнем Новгороде». Понятно, что от нас требует тренер. Поэтому думаю, всё у нас будет нормально.

В стартовом матче нового сезона в Тинькофф РПЛ нижегородская команда сыграет на выезде против «Локомотива».

Источник: https://iz.ru/1359994/aleksei-fomin/dlia-menia-vse-soperniki-printcipialnye-ne-tolko-spartak
Вячеслав Кротов
Футбол
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ещенко рассказал, как узнал об уходе из главной команды «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости