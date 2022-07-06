Кротов ставит себе максимальные задачи на сезон в «Нижнем Новгороде»
Форвард «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов ставит перед собой самые высокие задачи на сезон-2022/23. Игрок присоединился к нижегородской команде этим летом после 7 лет выступлений за «Уфу».
— Какие задачи стоят перед «Нижним Новгородом» на ближайший сезон?
— Их пока не озвучивали, — приводят «Известия» слова Кротова. — Но я хочу находиться в турнирной таблице как можно выше. Надо работать, выкладываться на тренировках. Для меня это новый этап в жизни в новом коллективе. Можно сказать, с чистого листа начинается футбольная жизнь, новая глава в карьере. Постараюсь приносить пользу команде.
— Каково вам тренироваться под руководством Михаила Галактионова?
— Мне нравится работать с ним. Качественные тренировки, хорошая атмосфера в команде. Я уже адаптировался в «Нижнем Новгороде». Понятно, что от нас требует тренер. Поэтому думаю, всё у нас будет нормально.
В стартовом матче нового сезона в Тинькофф РПЛ нижегородская команда сыграет на выезде против «Локомотива».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -