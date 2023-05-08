Кавазашвили: «Зенит» получил достойного противника»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над красно-белыми (3:2) в матче 26 тура РПЛ. Этот результат позволил сине-бело-голубым досрочно стать чемпионами России.

«Матч был очень достойный. Он настолько был зрелищным для болельщиков, настолько был напряженным. «Зенит» получил достойного противника. То, что «Спартак» все время отыгрывался, говорит об их высоком мастерстве и силе духа. Они проявляли волевые качества, несмотря на то что «Спартак» уступал своей игрой в защите», — сказал Кавазашвили «СЭ».

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.