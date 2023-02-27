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27 февраля, 13:53

Кавазашвили: «Ни один россиянин никому не нужен в хорошем европейском клубе, они не востребованы»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о российских футболистах.

«Наступила пора, когда Валерию Карпину придется подтянуть наш молодежный футбол и комплектовать сборную на уровне клубного футбола. В сборной России 1-2 классных игрока, все остальные — слабые! Ни один россиянин никому не нужен в хорошем европейском клубе, они не востребованы!

Чтобы Головину закрепиться в «Монако», ему понадобилось три года, его за это время научили в футбол играть! Миранчук в Италии меняет команду каждый раз, с ним пока тоже непонятно. Нам надо основательно готовить наших игроков, чтобы они были по уровню как европейцы или даже выше! Для этого надо начинать с низов — играть со всеми, кто не боится нас», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

В текущем сезоне чемпионата Франции 26-летний Александр Головин провел 24 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач. На счету 27-летнего Алексея Миранчука 4 гола и 4 результативные передачи в 17 играх за «Торино» в серии А.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-ni-odin-rossiyanin-nikomu-ne-nuzhen-v-evrope-golovina-tri-goda-uchili-igrat-v-futbol-v-monako/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Анзор Кавазашвили
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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