Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:30

Кавазашвили: «Тюкавин — неблестящий центрфорвард, но хороший футболист»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Неправильно говорить, что Тюкавин — не тот. Буквально недавно он один обвел пять защитников «Спартака» и забил гол. Сейчас уже говорят, что он не тот. Так не бывает! Не может футболист каждый матч играть блестяще. Нападающих касается особенно. Я никогда не даю определение футболисту в короткие промежутки времени, надо говорить по итогам года. Тюкавин — неблестящий центрфорвард, но хороший футболист», — цитирует Кавазашвили Legalbet.

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин провел 18 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами.

Источник: Legalbet
Анзор Кавазашвили
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Карпин не считает, что должен вызвать Дзюбу в сборную России
ЦБ РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке до конца года
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в центре Москвы
Ковальчук назвал ракеты «Орешник» шагом к следующим перспективным разработкам
Популярное видео
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Костылев: «Если ЦСКА хочет побороться за высокие места, надо искать форварда или наигрывать Мусаева»
Антич считает Эраковича, Бабича и Ожеговича лучшими сербскими игроками РПЛ на данный момент
Губернатор Самарской области Федорищев — о коррупции в судействе РПЛ: «Крылья» должны 36 миллионов на взятки»
Мирзов — об Артиге: «Это тот человек, за которого всегда хочется биться»
Мирзов — о первом круге чемпионата: «Никто в «Химках» не согласен с местом в таблице, на котором мы сейчас»
Радимов — о московском дерби: «Локомотив» сыграл в авантюру, но не сумел удержать темп»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Костылев: «Если ЦСКА хочет побороться за высокие места, надо искать форварда или наигрывать Мусаева»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости