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Сегодня, 09:45

Каштанов: «Не готов сказать, что «Факел» победил бы Бруней и Сирию»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» рассказал, почему нужно приезжать в сборную России даже на матчи с Брунеем и Сирией.

— А вы смотрели встречи с Брунеем и Сирией?

— Ну да.

— И как вам?

— Да я не сторонник кого-то критиковать или кому-то угождать. Это сборная России. Нужно учитывать, в каких реалиях мы сегодня живем. Дай бог, чтобы все в итоге наладилось. Нужно отдать должное ребятам, которые приезжают в национальную команду, выкладываются. Да, уровень соперников, наверное, не совсем тот... Но что поделать? Важно всегда оставаться профессионалом. Сейчас в сборной много молодых игроков. Например, Батраков. Для них это хороший стимул проявить себя в матчах за национальную команду. А как им приятно пообщаться с Миранчуком, Головиным или Сафоновым! Расспросить, как там все устроено — во Франции, в MLS. Я бы с удовольствием с Алексеем пообщался. Как они восстанавливаются, что кушают, как выстроен тренировочный процесс? Разве это не любопытно? Я вообще стараюсь во всем искать плюсы.

— Миранчук теперь еще больше вырос в ваших глазах? Все-таки человек прилетел из-за океана на матчи с Брунеем и Сирией.

— Конечно. Ему же после товарищеских игр за сборную предстоял важный матч в MLS. Но он все равно прилетел сюда! Я вообще стараюсь смотреть обзоры игр с его участием. Он и передачи раздает, и голы забивает. И про сборную свою не забывает.

— Как бы ваш «Факел» сыграл с последними соперниками нашей сборной?

— С Брунеем и Сирией? Тяжело загадывать. Не так давно проводили товарищеский матч с «Торпедо-БЕЛАЗ». Все думали, что мы возьмем верх над белорусской командой, но этого не произошло. Было неприятно. Да, это контрольный поединок, но все равно хотелось победить. Никакой недооценки соперника с нашей стороны не было, но... Конечно, против Брунея и Сирии мы бы играли только на победу, однако не готов сказать, как бы все завершилось.

Алексей Каштанов и&nbsp;Джемал Табидзе в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала (1:1). «Когда работал в «Пятерочке», весил 115 кг». Каштанов — о «Факеле», Гончаренко и ипотеке

Футбол
Сборная России по футболу
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Каштанов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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