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Костылев: «Если ЦСКА хочет побороться за высокие места, надо искать форварда или наигрывать Мусаева»

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев рассказал, что нужно предпринять армейцам для борьбы за высокие места в нынешнем сезоне РПЛ.

«Если наберут форму легионеры, не все еще потеряно. Сейчас у них мало движения, и в обороне они не так хорошо отрабатывают. Но это опытные игроки. Они могут прибавить. Но если армейцы хотят побороться за высокие места, надо искать форварда или наигрывать Мусаева, дать ему дополнительную работу, чтобы он не просто бежал вперед, а играл похитрее», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Костылева.

ЦСКА набрал 27 очков за 16 матчей и располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч в РПЛ команда проведет 30 ноября против «Рубина».

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Костылев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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Фернандо Костанца

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