Петржела уверен в победе «Зенита» над «Локомотивом»: «Результативность Дзюбы ничего не значит»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ.

«Этот матч не будет принципиальным для Дзюбы. «Зенит» выиграет. Не верю в Дзюбу. Результативность Артема ничего не значит. «Зенит» будет следить за ним», — сказал Петржела «СЭ».