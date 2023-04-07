Рамирес заявил, что подумает о своем будущем после сезона

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал свое будущее в кубанском клубе.

«Мое будущее? Все эти вопросы нужно задавать агенту. Я подумаю после сезона, что буду делать дальше. Хочется выиграть Кубок России. Все очень хотят этого. Было бы здорово выиграть первый трофей», — приводит слова Рамиреса «РБ Спорт».

Рамирес играет за клуб из Краснодара с 2017 года. Его соглашение с «быками» рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне защитник принял участие в 26 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.