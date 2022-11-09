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Рианчо — о конфликтах с Каррерой: «У меня есть характер, который я не намерен менять»

Рианчо отреагировал на слова Карреры о стычках со специалистом во время работы
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Рауль Рианчо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Массимо Карреры о стычках со специалистом во время работы.

«Я всегда работал на 100% посвящая свое время тренеру и команде. Я работал над тем, что оставили! Для меня все прошло не так уж плохо! Мне не нравится быть тренером, который нужен чтобы выставлять фишки на поле! Все тренеры, с которыми я работал, знают, что если мне что-то не нравится, я говорю это в лицо. Это лучше, чем иметь помощника, который всегда с тобой соглашается. У меня есть свой характер, который может не нравится. Но я не намерен это менять», — сказал Рианчо «СЭ».

Ранее Каррера в интервью «СЭ» негативно оценил работу с Рианчо в «Спартаке». По словам итальянца, его ошибкой стало то, что он дал Раулю слишком много свободы.

Денис Глушаков и&nbsp;Массимо Каррера. «Пожму руку Глушакову. Но только он знает, специально ли не забил «Тосно». Интервью Карреры о «Спартаке»

ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
Рауль Рианчо
5
1
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 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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Оренбург – Краснодар
 - : -
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Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

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 5
И К Ж
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 15 1 3
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