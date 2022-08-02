Радимов прокомментировал слова Семака о поведении Дзюбы и Оздоева после ухода из «Зенита»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слова наставника «Зенита» Сергея Семака о том, что форвард Артем Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев не поблагодарили его после ухода из клуба.

«Не знаю, был ли у Семака и Дзюбы конфликт. Дзюба и Оздоев — взрослые люди и сами принимают решение. Думаю, то, что Дзюба и Оздоев не поблагодарили Семака, — это далеко не самая большая проблема в его жизни. Что Семак им сделал плохого? Может, Дзюба и Оздоев просто забыли написать», — приводит слова Радимова Vprognoze.ru.

Дзюба и Оздоев покинули питерский клуб в летнее трансферное окно. Оздоев уже подписал контракт с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк», а Дзюба пока без команды.