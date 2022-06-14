Алдонин считает, что в «Базеле» у Чалова больше шансов получить игровую практику

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мыслями о будущем Федора Чалова.

«Чалову нужна игровая практика. Думаю, что там может быть больше шансов ее получить. Если Заболотный будет здоров, то, думаю, выбор будет в его пользу. Кроме того, на данном этапе у нас лига будет закрыта, так как нет еврокубков. На данном этапе у него есть возможность развивать свою карьеру в Швейцарии», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее стало известно, что Чалов сообщил руководству «Базеля», что хочет остаться в швейцарском клубе. Позже в ЦСКА сообщили, что Чалов вернется в клуб после аренды.

«Базель» арендовал 24-летнего игрока у ЦСКА в феврале 2022 года. Нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за швейцарскую команду.