Бывший тренер сборной России Игнатьев считает, что «Сочи» вылетит из РПЛ по итогам сезона

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что считает небольшими шансы «Сочи» на сохранение прописки в РПЛ по итогам сезона-2023/24.

«Сочи» был разобранной командой, причем не с позиции каких-то футбольных моментов, а с позиции самой игры. Я не думаю, что все футболисты играли на 100 процентов, большая группа игроков не понимала, что им вкладывается в голову со стороны тренерского штаба и что от них требуется. Отсюда эта нестыковка, она привела к тому, что мы видим последнее место в таблице. Теперь у них новый тренер, они стали больше себя уважать и бороться за результат. Они навяжут борьбу соперникам, но, как пойдет дело, сказать трудно, уж очень много очков они потеряли в прошлом году", — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

3 марта «Сочи» в гостях сыграл вничью с «Балтикой». После 19 туров в активе сочинцев 12 очков и последнее место в турнирной таблице РПЛ.