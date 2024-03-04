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Сегодня, 14:04

Агент Глебова: «По Данилу были предложения из Турции. Переход туда станет шагом вперед»

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Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, рассказал об интересе к игроку из Турции.

«Я знаю, были предложения из Турции в «Ростов». Если поступит предложение, которое устроит все стороны, и если это будет клуб, решающий задачи, все возможно. Считаю, что переход в Турцию, как и в другой европейский чемпионат, скорее всего, был бы шагом вперед», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Глебов сыграл 25 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Контракт хавбека с «Ростовом» действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллинов евро.

После 19 туров чемпионата России желто-синие находятся на десятом месте, набрав 24 очка.

Источник: «РБ Спорт»
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
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10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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