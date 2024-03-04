Агент Глебова: «По Данилу были предложения из Турции. Переход туда станет шагом вперед»

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, рассказал об интересе к игроку из Турции.

«Я знаю, были предложения из Турции в «Ростов». Если поступит предложение, которое устроит все стороны, и если это будет клуб, решающий задачи, все возможно. Считаю, что переход в Турцию, как и в другой европейский чемпионат, скорее всего, был бы шагом вперед», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Глебов сыграл 25 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Контракт хавбека с «Ростовом» действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллинов евро.

После 19 туров чемпионата России желто-синие находятся на десятом месте, набрав 24 очка.