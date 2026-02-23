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Бабаев — о Гонду: «Игрок попросил, чтобы на футболке было размещено имя Лусиано»

Микеле Антонов
Корреспондент
Лусиано Гонду.
Фото ПФК ЦСКА

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» высказался о том, как называть нападающего команды Лусиано Гонду.

— Насколько громкие трансферы готов делать ЦСКА? Был обмен Дивеева, подписание Баринова, приехал защитник «Спортинга» Рейс...

— Что такое громкие трансферы? По мне, вы совершенно правильно сами ответили на вопрос: мы совершили громкие трансферы. Переход Баринова, обмен Гонду на Дивеева, на мой взгляд, подходят под это определение.

— Вы назвали Лусиано именно «Гонду».

— Игрок попросил, чтобы на футболке было размещено имя Лусиано. Это нормальная практика. Поэтому мы, конечно, пошли навстречу, — сказал Бабаев «СЭ».

24-летний Лусиано Гонду заключил соглашение с армейцами до конца сезона-2029/30.

После 18 туров ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, набрав 36 очков

Роман Бабаев.«Обид на Генича нет. Но неуместно так говорить о Глебове на всю страну». Актуальный Бабаев
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Лусиано Гонду
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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В ЦСКА опровергли информацию о предложении 30 миллионов за трансфер форварда «Леванте»

Бывший тренер «Краснодара» Ивич поздравил клуб с 18-летием и пожелал ему больших побед
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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