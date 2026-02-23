Бабаев — о Гонду: «Игрок попросил, чтобы на футболке было размещено имя Лусиано»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» высказался о том, как называть нападающего команды Лусиано Гонду.

— Насколько громкие трансферы готов делать ЦСКА? Был обмен Дивеева, подписание Баринова, приехал защитник «Спортинга» Рейс...

— Что такое громкие трансферы? По мне, вы совершенно правильно сами ответили на вопрос: мы совершили громкие трансферы. Переход Баринова, обмен Гонду на Дивеева, на мой взгляд, подходят под это определение.

— Вы назвали Лусиано именно «Гонду».

— Игрок попросил, чтобы на футболке было размещено имя Лусиано. Это нормальная практика. Поэтому мы, конечно, пошли навстречу, — сказал Бабаев «СЭ».

24-летний Лусиано Гонду заключил соглашение с армейцами до конца сезона-2029/30.

После 18 туров ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, набрав 36 очков