Йоканович: «Для сербов переезд в Россию — важный шаг вперед»

Бывший тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил «СЭ» на вопрос о том, почему сербские футболисты и тренеры переезжают в Россию для работы в РПЛ.

— Многие сербы приезжают в Россию: Николич, Станкович, как думаете, почему?

— Они приезжают в великую страну. Здесь отличные условия. Стадионы чемпионатов мира. Для сербов это очень важно, приезд в Россию — важный шаг вперед для развития.

— Бабич приехал из Испании. Почему игроки из топ-чемпионатов приезжают в Россию?

— Он играл в ла лиге, но его команда вылетела. Сербы и русские очень связаны. Нам очень удобно жить в России в плане приспособления. Европейцам же приезжать сюда не так комфортно.

Йоканович тренировал «Динамо» с июня 2022 года по май 2023 года. Тренер был отправлен в отставку после поражения от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура чемпионата России-2022/23. В том сезоне бело-голубые заняли девятое место с 45 очками.

С момента отставки из «Динамо» Йоканович является безработным — после работы в московском клубе он до сих пор не нашел новую команду.