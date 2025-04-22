Йоканович: «Москва — прекрасный город, чтобы жить и работать»

Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил «СЭ» на вопрос о жизни в Москве.

— Зоран Тошич говорил, что Москва — один из лучших городов, в которых он жил.

— Он живет здесь. Это прекрасный город. У него здесь будущее. Моя жизнь отвела меня в другую сторону. Но Москва — прекрасное место, чтобы жить, работать. Я работал в восьми странах: Англии, России, Катаре, Израиле и так далее. Мне сложно сказать. Но если у меня есть возможность приехать в Москву, я всегда этим наслаждаюсь.

Йоканович тренировал «Динамо» с июня 2022 по май 2023 года. Тренер был отправлен в отставку после поражения от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура чемпионата России-2022/23. В том сезоне бело-голубые заняли девятое место с 45 очками.