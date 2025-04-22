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Сегодня, 17:30

Директор академии «Динамо»: «Мы смотрелись предпочтительнее в матчах с «Баварией» и «Кельном»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Директор академии «Динамо» Александр Кузнецов в интервью «СЭ» оценил выступление команды на международном турнире Junior World Cup в Анталье (Турция).

— Как динамовские команды смотрелись в сравнении с «Баварией» и «Кельном»? За счет чего смогли их обыграть?

— Мы смотрелись однозначно предпочтительнее в играх с этими командами, так же как и с «Мехеленом», «Бешикташем» и «Антальяспором». Это академии, которые в своих странах считаются ведущими. Как нам сказали, «Кельн» — чемпион Германии среди команд 2012 года рождения.

Наши ребята собранно начали финальную игру с «Кельном». И достаточно быстро стало ясно, что мы превосходим их. Результат матча для меня уже через 10 минут был понятен.

Порадовало, что у соперников были индивидуально сильные игроки — и у «Кельна», и у «Баварии». Но наши как минимум были не слабее, а некоторые даже превосходили их. Считаю, что совершенно заслуженно мы победили в обеих встречах.

Другое дело, чтобы все это не пропадало дальше... Важно понять, на каком этапе европейские клубы опережают нас в подготовке игроков.

Динамовская академия тремя командами (2011, 2012 и 2013 годов рождения) приняла участие в Junior World Cup в турецкой Анталье, при этом коллективы двух старших возрастов вышли победителями турнира. Подопечные Алексея Дубинина (2011 г. р.) в полуфинале одолели «Баварию» Франка Рибери, а Амира Гасанова (2012 г. р.) — в финале разгромили чемпиона Германии «Кельн» — 5:0.

&laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;полуфинале Junior World Cup обыграло &laquo;Баварию&raquo;.«Для «Динамо» обыграть «Баварию» в Европе — не только футбольная, но и имиджевая история»

ФК Бавария
ФК Динамо (Москва)
ФК Кельн
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 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
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 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
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Пари НН – Ахмат
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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