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Сегодня, 19:36

Баранник считает, что в РПЛ не надо ужесточать лимит на легионеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник и тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о том, поможет ли ужесточение лимита на легионеров увеличить конкуренцию в РПЛ.

«Нынешние обстоятельства сложились так, что лимит сам ужесточился — экономика становится не сильнейшей, меньше иностранцев изъявляет желания ехать в Россию. Думаю, причина не в этом. Если есть хорошие иностранцы, которые хотят к нам приехать, почему бы их не подписывать. Легионеры могут дать не только результат клубу, но и стать примером для подрастающего поколения, например, те же бразильцы «Зенита». У «Зенита» есть преимущество в том, что он является ведущим клубом. В команду проще позвать иностранных футболистов. Но из-за этого не стоит ужесточать лимит на легионеров. Не думаю, что из-за ухода легионеров, если такое произойдет, «Зенит» снимется с чемпионата и скажет, что нам некем играть. Такого точно не будет. «Зенит» взошел на вершину. И постарается оставаться там много лет. «Зенит» будет конкурентоспособен и с легионерами, и без них в составе», — приводит слова Баранника «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне чемпионата России в заявке команды может быть не более 13 иностранных игроков и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле могут выходить не более восьми легионеров.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/dmitriy-barannik-iz-za-ukhoda-legionerov-zenit-ne-snimetsya-s-chempionata-rossii
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Баранник
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
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13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 1 : 0
14.05 19:00
Факел – Пари НН
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П
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