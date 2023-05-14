Баранник считает, что в РПЛ не надо ужесточать лимит на легионеров

Бывший полузащитник и тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о том, поможет ли ужесточение лимита на легионеров увеличить конкуренцию в РПЛ.

«Нынешние обстоятельства сложились так, что лимит сам ужесточился — экономика становится не сильнейшей, меньше иностранцев изъявляет желания ехать в Россию. Думаю, причина не в этом. Если есть хорошие иностранцы, которые хотят к нам приехать, почему бы их не подписывать. Легионеры могут дать не только результат клубу, но и стать примером для подрастающего поколения, например, те же бразильцы «Зенита». У «Зенита» есть преимущество в том, что он является ведущим клубом. В команду проще позвать иностранных футболистов. Но из-за этого не стоит ужесточать лимит на легионеров. Не думаю, что из-за ухода легионеров, если такое произойдет, «Зенит» снимется с чемпионата и скажет, что нам некем играть. Такого точно не будет. «Зенит» взошел на вершину. И постарается оставаться там много лет. «Зенит» будет конкурентоспособен и с легионерами, и без них в составе», — приводит слова Баранника «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне чемпионата России в заявке команды может быть не более 13 иностранных игроков и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле могут выходить не более восьми легионеров.