Амарал — об уходе из «Спартака»: «Люди со стороны пытались влиять на принятие решений ради личной выгоды»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал о причинах ухода из клуба.

«Было некоторое сопротивление. У меня есть трудности в работе, когда люди со стороны пытаются оказать влияние на принятие решений ради личной выгоды, а не в связи с тем, что лучше для клуба.

Есть одна вещь, которая заставляет меня гордиться: я всегда защищал клуб и тех, кто платил мне зарплату. Делал все, чтобы клуб стал лучше и был более стабилен. Есть проблемы, которыми я не могу управлять, и просто должен их уважать», — приводит слова Амарала Mais Futebol.

33-летний португалец занимал пост спортивного директора красно-белых с января по ноябрь 2024 года.