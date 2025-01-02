Агент Кайо: «Мой клиент не планирует покидать «Краснодар»

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Будущее Кайо? Он не планирует покидать «Краснодар», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

29-летний бразилец выступает за «быков» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.