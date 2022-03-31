Бывший спортдир «Спартака» считает, что у «Зенита» будут проблемы без бразильцев

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о перспективах московского клуба в РПЛ без легионеров.

«Еще никакой ясности нет, кто останется, а кто уйдет. От этого и будет зависеть, станет ли «Спартак» выстраивать команду вокруг российских футболистов или пытаться удержать иностранцев. Надо смотреть, как будет развиваться ситуация, и не только в футболе.

Мы уже знали, что уйдет Жиго. Он был фундаментальным игроком «Спартака» на протяжении многих лет. Айртон? Уходит и уходит — что теперь сделаешь? Он не был определяющим игроком для команды. Сейчас игру «Спартака» определяют не легионеры», — приводит слова Шикунова «Спорт День за Днем».

Также бывший спортивный директор «Спартака» заявил, что у «Зенита» вся сила в легионерах.

«Очень тяжело сказать, потому что «Зенит» трудно представить без легионеров. У них вся сила в легионерах, это другого уровня футболисты. За счет легионеров у «Зенита» огромнейшее преимущество, даже рядом у нас в чемпионате никого нет. Если уедут пять бразильцев, у «Зенита будут большие проблемы. По российским игрокам большое преимущество у «Динамо», очень сильный русский костяк», — добавил Шикунов.

После 22 туров РПЛ «Зенит» имеет в своем активе 48 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Спартак» с 27 очками располагается на 9-й строчке РПЛ.