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Бывший спортдир «Спартака» считает, что у «Зенита» будут проблемы без бразильцев

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о перспективах московского клуба в РПЛ без легионеров.

«Еще никакой ясности нет, кто останется, а кто уйдет. От этого и будет зависеть, станет ли «Спартак» выстраивать команду вокруг российских футболистов или пытаться удержать иностранцев. Надо смотреть, как будет развиваться ситуация, и не только в футболе.

Мы уже знали, что уйдет Жиго. Он был фундаментальным игроком «Спартака» на протяжении многих лет. Айртон? Уходит и уходит — что теперь сделаешь? Он не был определяющим игроком для команды. Сейчас игру «Спартака» определяют не легионеры», — приводит слова Шикунова «Спорт День за Днем».

Также бывший спортивный директор «Спартака» заявил, что у «Зенита» вся сила в легионерах.

«Очень тяжело сказать, потому что «Зенит» трудно представить без легионеров. У них вся сила в легионерах, это другого уровня футболисты. За счет легионеров у «Зенита» огромнейшее преимущество, даже рядом у нас в чемпионате никого нет. Если уедут пять бразильцев, у «Зенита будут большие проблемы. По российским игрокам большое преимущество у «Динамо», очень сильный русский костяк», — добавил Шикунов.

После 22 туров РПЛ «Зенит» имеет в своем активе 48 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Спартак» с 27 очками располагается на 9-й строчке РПЛ.

Источник: https://m.sportsdaily.ru/news/byvshiy-sportdir-spartaka-sprognoziroval-problemy-zenita-bez-braziltsev-
Футбол
РПЛ
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ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Рубин – Химки
 - : -
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 - : -
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