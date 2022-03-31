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Самедов считает, что Черышев смог бы усилить «Спартак»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался о возможном переходе полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Черышев бы усилил «Спартак». Это хороший игрок. Он мог бы даже взять на себя некоторые оборонительные задачи. Если играть латераля в отсутствие Айртона, то Денис был бы ярче в атаке, а в защите его бы страховали. Но под схему в три защитника он, скорее всего, не подойдет», — приводит слова Самедова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 31-летний российский футболист провел 11 матчей в чемпионате Испании за «Валенсию» и отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4652031-samedov-rasskazal-chem-cheryshev-byl-by-polezen-spartaku.html
Александр Самедов
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