Самедов считает, что Черышев смог бы усилить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался о возможном переходе полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Черышев бы усилил «Спартак». Это хороший игрок. Он мог бы даже взять на себя некоторые оборонительные задачи. Если играть латераля в отсутствие Айртона, то Денис был бы ярче в атаке, а в защите его бы страховали. Но под схему в три защитника он, скорее всего, не подойдет», — приводит слова Самедова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 31-летний российский футболист провел 11 матчей в чемпионате Испании за «Валенсию» и отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.